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Dünya
TRT Haber 17.10.2024 09:01

İngiliz müzisyen Waters'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters, Batı'da Filistin'deki soykırıma karşı çıkan tek ses oldukları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür etti.

İngiliz müzisyen Waters'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın İsrail'in Filistin'e saldırılarının birinci yılına ilişkin paylaşımında, İsrail'in soykırımı ile Türkiye'nin buna karşı duruşunun anlatıldığı videoya yer verilmişti. Video, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. 

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters da videoyu paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Videomuzu paylaşarak hissiyatımıza ortak olan İngiliz müzisyen Roger Waters, Yunanistan eski ekonomi bakanı Yanis Varufakis gibi isimlere teşekkür ediyorum. Siyonist İsrail'in işlediği suçları dünyanın gözüne soka soka anlatacağız. Bunu da başta İletişim Başkanım olmak üzere yapmaya, iletişim mecralarını etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz" sözleriyle Waters'a teşekkür etmişti. 

 


 

"Yaptığınız film zekice, güzel ve gerçek"

Bunun üzeire Waters, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür etti hem de videodan övgüyle bahsetti. 

"Hayır efendim, asıl biz size ve Türk halkına Filistin'deki kardeşlerimizin soykırımına karşı batıda tek ses olarak durduğunuz için teşekkür etmeliyiz. Yaptığınız film zekice, halden anlayan, güzel ve gerçek. 2040 yılında da hatırlanacak. Teşekkürler Türkiye"
Müzisyen Roger Waters

 


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