İngiliz müzisyen Waters'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın İsrail'in Filistin'e saldırılarının birinci yılına ilişkin paylaşımında, İsrail'in soykırımı ile Türkiye'nin buna karşı duruşunun anlatıldığı videoya yer verilmişti. Video, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Dünyaca ünlü rock grubu Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen ve besteci George Roger Waters da videoyu paylaşmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Videomuzu paylaşarak hissiyatımıza ortak olan İngiliz müzisyen Roger Waters, Yunanistan eski ekonomi bakanı Yanis Varufakis gibi isimlere teşekkür ediyorum. Siyonist İsrail'in işlediği suçları dünyanın gözüne soka soka anlatacağız. Bunu da başta İletişim Başkanım olmak üzere yapmaya, iletişim mecralarını etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz" sözleriyle Waters'a teşekkür etmişti.

Bunun üzeire Waters, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına teşekkür etti hem de videodan övgüyle bahsetti.

No Sir @RTErdogan, it is we who should thank you and the people of Turkey for standing as a lone voice in the West against the Genocide of our brothers and sisters in #Palestine, thank you.



The film you made is brilliant and compassionate and beautiful and true and will be… https://t.co/F2nkPoFkWS