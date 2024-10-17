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Dünya
CNN International 17.10.2024 07:10

Milyarderler Trump'a destek veriyor

Elon Musk ve diğer milyarderler, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden Beyaz Saray'a dönmesi için devasa yatırımlar yapıyor. Amerikan seçim sistemine dair açıklanan yeni raporlar, Musk ve diğer muhafazakar bağışçıların Trump'ın kampanyasına yaptığı büyük katkıları gözler önüne serdi.

Milyarderler Trump'a destek veriyor

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, yaz aylarında kurduğu ve Trump’a destek veren bir süper PAC'e (Bağımsız Harcama Komitesi) yaklaşık 75 milyon dolar bağışladı.

Bu bağış, kritik eyaletlerde seçmenleri harekete geçirmeyi amaçlayan büyük bir kampanyanın finansmanını sağlıyor.

Muhafazakar bağışçı Miriam Adelson ise Trump’ın kampanyasını destekleyen başka bir grup olan Preserve America’ya 95 milyon dolar bağış yaptı.

Bu iki bağışçı, diğer milyarder Richard Uihlein ile birlikte, Trump’ın başkanlık kampanyasına üç ay içinde toplamda 220 milyon dolarlık katkıda bulundu.

Kamala Harris’in güçlü bağış kampanyası

Donald Trump’ın karşısındaki Demokrat rakibi, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ise seçim kampanyasında etkileyici bir bağış toplama süreci yürütüyor.

Harris, Temmuz ayı sonunda başkanlık adaylığını ilan ettiğinden bu yana toplamda 1 milyar dolar topladı.

Üçüncü çeyrek raporlarına göre, Harris’in kampanyasını destekleyen gruplar sadece bu dönem içinde 633 milyon dolar topladı.

Diğer dikkat çeken ayrıntılar

Musk’ın kurduğu Amerika PAC, Pennsylvania gibi kritik eyaletlerde kapı kapı dolaşarak Trump’a destek toplamayı amaçlıyor.

Öte yandan, diğer muhafazakar milyarderler de Trump’ı desteklemek için büyük meblağlarda bağış yapıyor.

Adelson’ın yanı sıra, bir başka büyük bağışçı olan Richard Uihlein, Restoration PAC’e 49 milyon dolar bağışladı.

Başkanlık seçimlerinin yanı sıra, ABD Kongresi’nde de kıyasıya bir mücadele yaşanıyor.

Demokrat senatörler ve milletvekilleri, birçok önemli eyalette Cumhuriyetçi rakiplerine karşıfinansal üstünlük sağlamış durumda.

Ancak Cumhuriyetçi bağışçılar da bu farkı kapatmak için önemli adımlar atıyor.

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