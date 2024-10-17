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Dünya
Bussines Insider 17.10.2024 06:45

2024'ün en büyük ve en parlak Süper Ay’ı: Ne zaman, nerede izlenebilir?

Bu hafta gökyüzünde 2024’ün en büyük ve en parlak Süper Ay’ı yükselecek. NASA, Ay’ın salı akşamından cuma sabahına kadar dolunay olarak görüneceğini belirtti.

2024'ün en büyük ve en parlak Süper Ay’ı: Ne zaman, nerede izlenebilir?

Takımyıldızlar ve meteor yağmurlarının aksine, Süper Ay neredeyse dünyanın her yerinden kolaylıkla görülebilecek.

Chamberlin Gözlemevi Müdürü Jennifer L. Hoffman, verdiği demeçte, “Şehirde bile yaşıyor olsanız, gözlemlemesi oldukça kolay. Herhangi bir özel ekipmana ihtiyacınız yok” dedi.

Süper Ay terimi, dolunay veya yeni ayın, Ay’ın Dünya’ya en yakın olduğu perigee adı verilen zamana denk gelmesi anlamına gelir.

Bu çarşamba akşamı başlayacak ve Ay’ın, normalden yaklaşık yüzde 14 daha parlak görünmesine neden olacak.

Türkiye'de perigee saati 03.50

Ay, çarşamba günü Türkiye saatiyle 03.50’de perigee noktasına ulaştı ve Dünya’dan 357 bin kilometre uzaklığa geldi.

Ay, geceden sabaha büyüyecek ve perşembe 14.26'da tam dolunay haline gelecek.

Cincinnati Gözlemevi’nden astronom Wes Ryle, en iyi gözlem zamanının çarşamba veya perşembe günleri, Ay’ın doğduğu an olduğunu belirtti.

Ay ufka yakın olduğunda, genellikle ağaçlar veya binalar gibi ölçeklendirmeyi sağlayan nesnelerle birlikte olduğu için daha büyük göründüğüne dikkat çekildi.

Bu hafta gözlemlenecek Ay, 2024'teki dört ardışık Süper Ay’dan üçüncüsü olacak. Bir sonraki Süper Ay ise kasım ayında gerçekleşecek.

Yılın en büyük ve en parlak Süper Ay’ı

Bu haftaki Süper Ay’ı diğerlerinden ayıran özellik ise, perigee ile dolunayın diğer Süper Ay’lara kıyasla en yakın noktada çakışması.

Bu nedenle yılın en büyük ve en parlak Süper Ay’ı olacak. Astronom Ryle, “Bu Süper Ay, Eylül ayındakinden çok az farkla da olsa yılın en büyüğü” dedi.

Ayrıca bu dolunay, hayvanların kış aylarına hazırlanarak kilo aldığı ve avcıların kış için et stokladığı sezon olan "Avcı Ayı" olarak biliniyor.

Eğer bu Süper Ay’ı kaçırırsanız, bir sonrakini görmek için uzun süre beklemenize gerek yok.

2025 yılında Ekim, Kasım ve Aralık aylarında başka Süper Aylar da olacak.

 

 


 

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