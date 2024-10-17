ABD'deki Başpiskoposluk, çocuklara cinsel istismar davasında 880 milyon dolar tazminat ödeyecek

Başpiskopos Jose H. Gomez, çarşamba günü yaptığı açıklamada, yaşanan istismarlardan dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, “Bu olayların her biri için kalbimin derinliklerinden özür diliyorum. Umudum, bu tazminat anlaşmasının bu kişilerin yaşadığı acılara bir nebze de olsa şifa getirmesidir” dedi.

Başpiskoposluk, Kaliforniya’da çıkarılan ve geçmişte yaşanan çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarına dayalı yeni davaların açılmasına olanak tanıyan yasanın ardından istismar iddialarını arabuluculuk yoluyla çözmeye çalıştı.

Kaliforniya yasası ve diğer bazı eyaletlerdeki benzer yasalar, birçok büyük Katolik kuruluşunu iflas korumasına başvurmaya zorladı. San Francisco Başpiskoposluğu ile Oakland ve San Diego piskoposlukları, benzer davaları çözmek için iflas başvurusunda bulunmuştu.

Los Angeles Başpiskoposluğu ise iflas başvurusunda bulunmadan anlaşmaya varmayı başardı. Gomez, tazminatın başpiskoposluğun nakit rezervleri, yatırımları, krediler ve davalarda adı geçen diğer dini kuruluşlardan gelen katkılarla ödeneceğini belirtti.

Ayrıca, bu ödemelerin başpiskoposluğun “toplumdaki yoksul ve savunmasız insanlara hizmet etme” misyonunu etkilemeyeceğini vurguladı.

Başpiskoposluğun avukatları ve davacıları temsil eden avukatlar, çarşamba günü yaptıkları ortak açıklamada, istismara uğrayanların hikayelerini paylaşarak benzer olayların tekrar yaşanmasını engellemede önemli bir rol oynadığını belirterek mağdurlara teşekkür ettiler.

Davacılar adına yapılan açıklamada, “Bu cesur bireylerden alınanları geri getirmek için hiçbir miktar yeterli olamaz, ancak hesap verebilirlik adaletin bir gereğidir” denildi.