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Ekonomi
AA 08.05.2025 10:21

İŞKUR 4 ayda 437 bini aşkın kişiye iş imkanı sundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) yılın ilk 4 ayında 437 bin 291 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettiğini bildirdi.

İŞKUR 4 ayda 437 bini aşkın kişiye iş imkanı sundu

Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR aracılığıyla hayata geçirdikleri uygulamaların olumlu etkisini istihdamda görmeye devam ettiklerini belirtti.

Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Ocak-nisan aylarında toplam 437 bin 291 işe yerleştirmeye aracılık ettik. 1 milyonun üzerinde bireysel görüşme ve 255 bin 891 iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 743 bin 951 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. Çalışma hayatında yaşanan değişimleri değerlendirerek, ülkemizin ihtiyaçlarına uygun programlarımızı ve politikalarımızı gerçekleştirmeyi sürdüreceğiz."

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Vedat Işıkhan İŞKUR Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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