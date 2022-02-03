İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) Sözcüsü, hızlı uyarı sonucu Moray'daki RAF Lossiemouth Üssü'ndeki "Eurofighter Typhoon" tipi jetlerin, Brize Norton'dan Voyager tanker uçağının eşlik etmesiyle, İngiltere hava sahasına yaklaşan hava aracını gözlem için havalandığını açıkladı.

Sözcü, devam eden operasyon tamamlanana kadar herhangi bir detay bilginin paylaşılmayacağını duyurdu.

4 Rus uçağı uzaklaştırıldı

RAF'a ait jetler, dün de İskoçya'nın kuzeyinde tanımlanamayan hava araçlarını gözlem için havalanmış, daha sonra bunların, 4 Rus bombardıman uçağı olduğu açıklanmıştı.

İngiliz jetlerinin, Rus bombardıman uçaklarına alan dışına kadar eşlik ettiği belirtilmiş ve Rus uçaklarının İngiltere'nin hava sahasına girmediği vurgulanmıştı.