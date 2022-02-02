İngiltere Hava Kuvvetleri'ne ait jetler, İskoçya'nın kuzeyinden İngiltere hava sahasına yaklaşan dört Rus uçağına müdahale etti.

Jetlere, havada yakıt ikmali yapan bir tanker uçağı da destek verdi. Rus uçaklarının hava sahasını ihlal etmeden ayrıldığı belirtildi.

İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri uygulamanın rutin olduğunu ve uluslararası hava sahasından İngiltere hava sahasına geçen Rus uçaklarını "rutin olarak" uzaklaştırıldığını açıkladı.