Ukrayna ve Rusya arasında kriz tırmanıyor. Geçen yıldan beri Ukrayna sınırına asker yığan Rusya, düzenlediği tatbikatlar ve yayınladığı videolarla askeri gücünü dünyaya gösteriyor.

Uzmanlar, Rusya'nın olası bir işgal girişimi için doğru zamanı kolladığını iddia ediyor.

Rusya şubat ortasını bekliyor iddası

Aralarında ABD Başkanı Joe Biden'ın da olduğu birçok uzman ve siyasetçi, Rusya'nın, toprağın donduğu şubat ayı ortasını beklediğini söylüyor. Bu zamanın beklemesinin sebebi ise tankların çamura saplanması riskini ortadan kaldırmak.

Siyasi iklim daha büyük önem taşıyor

Rus savunmasında uzmanlaşmış kıdemli bir politika araştırmacısı olan Dara Massicot, Rus ordusunun her türlü hava koşulunda ve tüm yıl boyunca eğitim gördüğüne dikkat çekiyor.

Massicot'ya göre, teknolojik gelişmeler ve zemin koşullarına aşina olan Rus askerleri için zamanın ve iklimin bir önemi yok. Massicot'nun da aralarında bulunduğu uzman ve siyasetçilere göre, hava şartlarından ziyade işgal için siyasi iklimin doğru değerlendirilmesi daha fazla önem taşıyor.