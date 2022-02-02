Günlük koronavirüs vaka sayısının 57 binin üzerine çıktığı Çekya’da, 18 Şubat'tan itibaren okul ve iş yerlerindeki zorunlu test uygulaması sonlandırılacak.

Çekya Başbakanı Petr Fiala, basına yaptığı açıklamada, 18 Şubat'tan itibaren okul ve iş yerlerinde uygulanan test zorunluluğunun kaldırılacağını söyledi. Fiala, kararın mevcut epidemiyolojik duruma göre verildiğini ifade etti.

Çekya'da vakalar

Ülkede son 24 saatte 57 bin 195 yeni vaka görülürken toplam vaka sayısı 3 milyon 100 bin 462’e çıktı.

Yetkililer günlük vaka sayısının virüsün görüldüğü Mart 2020’den itibaren en yüksek seviye olduğunu açıkaldı. Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 17 artışla 37 bin 281’e yükseldi.

Yüksek mahkeme aşı ve iyileşmiş olma şartını kaldırdı

Bu arada, Çekya’da Yüksek Mahkeme, restoran, kafe, otel gibi kapalı alanlarda aranan aşı ve hastalığı geçirmiş olma kuralının kaldırılmasına hükmetti.

Çekya Sağlık Bakanlığının, mahkemenin aldığı karara itiraz etmemesi durumunda gelecek haftadan itibaren aşısızlar da söz konusu kapalı alanlara girebilecek.