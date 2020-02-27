İngiliz gazetesi Daily Express’ten koronovirüs tehdidi olmayan bir tatil için Türkiye önerisi geldi.

Gazete virüs tehdidi açısından en güvenli 6 tatil ülkesini sıraladı ve listede Türkiye’de yer aldı.

İngiliz gazetesi 10 Nisan’da başlayacak Paskalya tatilini yurtdışında geçirmeyi planlayanlar için, bir dünya haritası yayımladı.

Haritada ülkelerin risk durumu gösterildi ve güvenli ülkeler yeşil renkte işaretlendi.

Haritada Türkiye ile birlikte Polonya, Macaristan, Meksika, Barbados ve Jamaika güvenli ülkeler arasında gösterildi.

Haberde İstanbul ve İzmir'in Selçuk ilçesine dikkat çekildi ve İstanbul'un, Türkiye'nin kültürel kalbi olduğu belirtildi.