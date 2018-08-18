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İmran Han yemin ederek görevine başladı

Pakistan Ulusal Meclisi’nde Başbakan seçilen Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han, yemin ederek göreve başladı.

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İmran Han yemin ederek görevine başladı

Pakistan Ulusal Meclisi’nde dün başbakan seçilen Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han, Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'in huzurunda yemin etti. Yemin töreninin açılışı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Hüseyin'in okuduğu yemin metnini tekrarlayan Han, Pakistan'ın 22. başbakanı oldu. Han, yemini ederek görevi geçici hükümetin Başbakanı Nasırül Mülk'ten teslim aldı.

Törende geçici hükümet üyelerinin yanı sıra kara, deniz ve hava kuvvetleri komutanları hazır bulundu.

Han'ı yemin töreninde ailesi ve partilileri dışında kriket oynadığı dönemden arkadaşları ile Hintli kriketçiler de yalnız bırakmadı. Törene Hindistan'ın kriket efsanelerinden Navjot Singh Sidhu ile Ramiz Raja da katıldı

Törene katılacak davetlilerin sayısı Han'ın "devlet harcamalarını azaltma" politikası nedeniyle düşük tutuldu.

Bakanlar kurulunu açıklayacak

Başbakan Han, kuracağı bakanlar kurulunu gelecek günlerde açıklayacak ve seçilen bakanlar da Cumhurbaşkanı Hüseyin'in huzurunda yemin edecek.

Pakistan'da başbakanlar istediği kadar bakan atama yetkisine sahip olsa da Han, daha önce yaptığı açıklamada 21 olan bakan sayısını düşürmeyi planladığını söylemişti.

Kaynak: AA

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