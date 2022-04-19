Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2022 sayısını "Savaş Küresel Toparlanmayı Geciktiriyor" başlığı ile yayımladı.

Raporda, Ukrayna'daki savaşın maliyetli bir insani krizi tetiklediği, çatışmadan kaynaklanan ekonomik hasarın 2022'de küresel ekonomik büyümede önemli bir yavaşlamaya katkıda bulunacağı açıklandı.

Savaşın büyümeyi azaltacağı, enflasyonu ise artıracağına işaret edilen raporda, merkez bankalarının para politikalarını sıkılaştırmasıyla faiz oranlarının artmasının beklendiğini, birçok ülkenin ise savaşın ekonomileri üzerindeki etkisini yumuşatmak için sınırlı maliye politikası alanına sahip olduğu vurgulandı.

Küresel görünüme yönelik aşağı yönlü riskler hakim

Raporda, dünyanın birçok bölgesi için koronavirüs krizinin akut aşaması geçiyor gibi görünse de özellikle aşılanmamış kişiler arasında ölümlerin yüksek seyrettiği, Çin'deki kilit üretim ve ticaret merkezlerindeki son dönemde uygulanan karantina önlemlerinin başka yerlerdeki arz kesintilerini artırabileceği ifade edildi.

Belirsizliğin yüksek, küresel görünüme yönelik aşağı yönlü risklerin ise hakim olduğuna dikkatin çekildiği raporda, Ukrayna'daki savaşın yüksek gıda ve enerji fiyatları nedeniyle daha geniş sosyal gerilimler yaşanması olasılığını artırdığı ve bunun da görünüm üzerinde daha fazla baskı oluşturacağı bilgisi paylaşıldı.

Raporda, enflasyonun ise savaş kaynaklı emtia fiyatlarındaki artışlar ve genişleyen fiyat baskıları nedeniyle tahmin edilenden daha uzun süre yüksek kalmasının beklendiği vurgulandı.

Dünya ekonomisinin geçen yıl yüzde 6,1 büyüdüğü kaydedilen raporda, küresel ekonominin 2022 ve 2023'te yüzde 3,6'şar büyümesinin beklendiği bildirildi. IMF, ocak ayında yayımladığı raporda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,4 ve 2023'te yüzde 3,8 büyüyeceğini öngörmüştü.

ABD'nin 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 3,7'ye indirildi

IMF'nin raporuna göre, geçen yıl yüzde 5,7 büyüdüğü tahmin edilen ABD ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 4'ten yüzde 3,7'ye indirildi. Ülke ekonomisinin 2023 yılı büyüme tahmini de yüzde 2,6'dan yüzde 2,3'e düşürüldü.

Euro Bölgesi'ne yönelik büyüme beklentisi de 2022 için yüzde 3,9'dan yüzde 2,8'e çekilirken, 2023 için yüzde 2,5'ten yüzde 2,3'e düşürüldü. Bölge ekonomisinin geçen yıl yüzde 5,3 büyüdüğü tahmin edildi.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın 2022 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,8'den yüzde 2,1'e, Fransa'nın yüzde 3,5'ten yüzde 2,9'a, İtalya'nın yüzde 3,8'den yüzde 2,3'e ve İspanya'nın yüzde 5,8'den yüzde 4,8'e düşürüldü.

Almanya'nın 2023 yılı büyüme tahmini ise yüzde 2,5'ten yüzde 2,7'ye çıkarılırken, gelecek yıl için Fransa'nın ekonomik büyüme tahmini yüzde 1,8'den yüzde 1,4'e, İtalya'nın yüzde 2,2'den yüzde 1,7'ye ve İspanya'nın yüzde 3,8'den yüzde 3,3'e indirildi.

İngiltere ekonomisi için de 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 4,7'den yüzde 3,7'ye ve 2023 tahmini yüzde 2,3'ten yüzde 1,2'ye çekildi.

Söz konusu revizyonlarla gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentisi 2022 yılı için yüzde 3,9'dan yüzde 3,3'e indirilirken, 2023 için yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e düşürüldü.

Rusya ekonomisi için yüzde 8,5'lik daralma beklentisi

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer verilen rapora göre, Çin ekonomisinin 2021'de yüzde 8,1 büyüdüğü tahmin edildi.

Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi yüzde 4,8'den yüzde 4,4'e düşürülürken, gelecek yıla ilişkin beklenti yüzde 5,2'den yüzde 5,1'e çekildi.

Rusya ekonomisinin ise bu yıl yüzde 8,5 ve gelecek yıl 2,3 küçüleceği öngörüldü.

Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahmini ise bu yıl için yüzde 2,7 ve gelecek yıl için yüzde 3 olarak belirlendi. IMF'nin ocak ayında yayımladığı tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl yüzde 3,3'er büyümesi öngörülüyordu.

Bu revizyonlarla yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik büyüme beklentisi, 2022 için yüzde 4,8'den yüzde 3,8'e düşürülürken, 2023 için yüzde 4,7'den 4,4'e çekildi.