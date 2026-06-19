İlk mRNA grip aşısına onay yolu açıldı

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) danışma kurulu, tıp dünyasında önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirilen yeni bir karara imza attı.

Federal sağlık danışmanları, Moderna firması tarafından geliştirilen ve "mFlusiva" adı verilen ilk mRNA tabanlı grip aşısının onaylanmasını tavsiye etti. Kış dönemi öncesinde yaşlı nüfusu korumayı hedefleyen aşı için nihai kararın ağustos ayı başında verilmesi bekleniyor.

Geleneksel aşılardan daha etkili ve hızlı

Nobel Ödüllü mRNA teknolojisiyle üretilen bu yeni aşı, geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha hızlı üretilebiliyor. Uzmanlar, bu hızın sürekli mutasyona uğrayan grip virüsüne karşı ani ve etkili dozlar hazırlamakta büyük bir avantaj sağlayacağını belirtiyor.

40 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen klinik çalışmalarda, Moderna'nın mRNA aşısının, mevcut rutin grip aşılarına kıyasla grip vakalarını yaklaşık yüzde 27 oranında daha fazla azalttığı görüldü. Özellikle virüsün aşı içeriğiyle tam uyuşmadığı dönemlerde yaşanan ağır vakaların ve hastaneye yatışların bu teknoloji sayesinde ciddi oranda önüne geçilmesi hedefleniyor.

Yaşlı nüfus için güçlü bağışıklık

Grip nedeniyle her yıl on binlerce can kaybının yaşandığı ABD'de, yeni aşının öncelikle en savunmasız grup olan ileri yaştaki bireylerde kullanılması planlanıyor.

Şirket, aşının 50-64 yaş aralığındakiler için tam onay almasını, 65 yaş ve üzeri için ise ek testler devam ederken acil kullanım izni verilmesini talep etti.

FDA kurulu, aşının sağladığı faydaların olası risklerden çok daha fazla olduğunu oy birliğiyle kabul ederken, uzmanlar özellikle ileri yaştaki bireylerde ortaya çıkan güçlü bağışıklık yanıtının umut verici olduğunu vurguladı.

Yan etkiler bağışıklık sisteminin çalıştığını gösteriyor

Yapılan incelemelerde aşıya bağlı büyük bir güvenlik sorunu tespit edilmedi. Enjeksiyon bölgesinde ağrı, ateş, baş ağrısı ve halsizlik gibi geçici reaksiyonların, mevcut grip aşılarına göre biraz daha sık görüldüğü aktarıldı.

FDA yetkilileri bu durumun mRNA aşıları için gayet tipik olduğunu belirtirken, uzmanlar bu geçici belirtilerin bağışıklık sisteminin aşıya başarıyla yanıt verdiğinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Aşı onaylandığı takdirde Moderna, 65 yaş üzeri 400 bin kişinin katılacağı iki yıllık geniş kapsamlı bir takip çalışması daha başlatacak.