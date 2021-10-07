Yaşamın her alanını etkileyen iklim değişikliği giderek daha fazla hissediliyor. İklim kaynaklı yeni bir felaket daha kapıda. Gıda krizini tetikleyen sorun milyarlarca kişiyi temel gıda ürünlerinden mahrum bırakabilir...

"Sıcaklık artarsa bakliyatta azalma olur"

İklim değişikliğinin gıda güvenliğine etkilerini anlatan Ankara Üniversitesi Gıda Güvenliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nevzat Artık, "1901 ile 2010 yılları arasında 0,89 derecelik bir sıcaklık artışı oldu. İnsan kaynaklı küresel ısınmaya bağlı sıcaklık artışı ise 1,14 santigrat derecedir. 1983 ile 2012 yılları arasında son 1400 yılın en sıcak 30 yılı yaşanmıştır. Eğer sıcaklık 2 derece artarsa bakliyatların üretiminde yüzde 10 ile 20 arasında bir azalma olacağı tahmin edilmektedir" dedi.

Tarımda iklim değişikliği etkisi

İklim değişikliği özellikle mısır, pirinç, buğday gibi ürünleri tehdit ediyor. Tarım alanları insan için yaşamın ta kendisi aslında. Tahıllar, ekmekten bulgura kadar pek çok önemli gıdanın ham maddesi. İklim değişikliğinin yol açtığı gıda krizi bu ürünlerin sofralara ulaşma sürecindeki tüm aşamaları etkiliyor.

Tarım ürünlerinin miktarında ve kalitesinde düşüş olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Nevzat Artık, "2080 yılına kadar iklim değişikliğinin değişik safhalarında tarımsal üretimde yüzde 3,2'lik bir azalma oluşturacağı tahmin edilmektedir. Tarımsal üretimde azalma olursa gıda üretiminde de azalma olacak. 2100 yılında 10 milyar insan olacağı tahmin ediliyor. Artık tarım alanları çok iyi artırılamıyor" açıklamasını yaptı.

İklim krizi sofralara uzanıyor

Hayvancılık sektörü de iklim değişikliği tehlikesi ile karşı karşıya. Yem kalitesindeki düşüş, bulaşıcı hayvan hastalıkları gibi sebepler kırmızı etin sofradaki yerini etkileyebilir. Besin kaynakları tüm dünya için alarm veriyor.

Denizler tehdit altında

İklim krizi yanlızca karada değil denizlerde de gıda güvenliği açısından tehlike oluşturuyor. Deniz ürünleri, kıyı bölgelerinde yaşayan dünya nüfusu için neredeyse tek protein kaynağı. Deniz ekosistemindeki asitlenme bu ürünlerde geri dönülmez bir azalmaya neden olabilir.

Dünyada gıda krizi tehlikesi

Bugün kolay erişilebilen tüm gıdaların gelecekte bir lükse dönüşme tehlikesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Nevzat Artık, şu bilgileri paylaştı:

"Tarım, gıda ve beslenme iklim değişikliğinden çok etkilenmektedir. O nedenle iklim değişikliğiyle ilgili küresel ülke bazında çalışmalar hiç geciktirilmeksizin sürekli olarak yapılmalıdır, önlemler alınmalıdır."

Bugün dünyada yaklaşık 2 milyar insan gıdaya ulaşmakta güçlük çekiyor. Küresel iklim değişikliği ve kuraklığın bu tabloyu daha da kötüleştirmesinden endişe ediliyor.

Haber: Ahmet Çakıcı

Kamera: Erkam Karakaya-Yasin Köse