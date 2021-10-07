Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin merkez üssünü Harnai kentinin 14 kilometre doğusu olarak duyurdu.

Depremin 20 kilometre derinlikte meydana geldiği de belirtildi. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğunu açıkladı.

Depremde 100'den fazla kerpiç ev yıkıldı, çok sayıda bina da hasar gördü. Bölgede çok sayıda kömür madeni bulunduğu belirtiliyor.

Depremin sabah saatlerinde meydana geldiği ve çok sayıda işçinin madenlerde olduğuna dikkat çekilerek ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe edildiği bildiriliyor.