Kongre üyelerinin büyük bölümünün desteğini alan "Burma Yasası" tasarısı, Temsilciler Meclisi ile Senato'nun dış ilişkiler komitelerine ayrı ayrı sunuldu.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, söz konusu tasarının yasalaşması durumunda ABD'nin, Myanmar'da darbe yapan orduya karşı çok net yaptırımlar uygulayacağı mesajını verdi.

Darbeci generallerin yanı sıra ülkede insan hakları ihlallerine karışan yetkililerin de yaptırımlara maruz kalacaklarını belirten Meeks, ABD'nin Myanmar halkına ise insani yardımlar noktasında el uzatacağını ifade etti.

Darbecilere yaptırım adımı

Yasa tasarısı, ABD'nin Myanmar'a silah satışının yasaklanmasını, darbeye ve insan hakları ihlallerine karışan kişilere yaptırım getirilmesini, Arakanlı Müslümanlara karşı soykırım suçu işlenip işlenmediğinin ABD Dışişleri Bakanlığınca araştırılmasını ve Myanmar halkına insani yardım yapılmasını öngörüyor.

Tasarının Kongre'nin her iki kanadında da kabul edilmesi ve Başkan Joe Biden tarafından kısa sürede imzalanması bekleniyor.