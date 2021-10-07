Kanada Başbakanı Justin Trudeau, kamu çalışanlarının yanı sıra, resmi kurumlarla iş yapan şirket çalışanlarının, hava, demir ve deniz yoluyla seyahat etmek isteyen tüm yolcuların da 30 Ekim'e kadar iki doz aşılarını olmalarının zorunlu hale getirildiğini açıkladı.

Justin Trudeau’nun açıkladığı zorunlu yeni aşı politikasına göre, federal kamu görevlilerinden aşı kararını 29 Ekim 2021'e kadar onaylamaları istenecek.

Aşı olmayı reddedenler, 15 Kasım'dan itibaren ücretsiz olarak idari izne ayrılacak.

Federal hükümet tarafından düzenlenen hava, demir yolu ve deniz taşımacılığı sektörlerindeki işverenler ve çalışanların tam aşılanmaları için de 30 Ekim'e kadar süre tanındı.

İki doz aşıyı olmayanlar uçağa, trene ve gemiye binemeyecek

Bu kararla 30 Ekim'den itibaren, Kanada havaalanlarından uçakla seyahat edecek yolcular ile trenlerdeki yolcuların çok sınırlı istisnalar dışında tam olarak aşılanmış olmaları zorunlu hale getirildi.

Zorunlu aşı uygulamasına, demir yollarının ray bakım işçileri, marinaların işletmeci ve tüm çalışanları ile havaalanlarındaki lokanta ve perakende satış yapan tüm iş yerlerinin sahipleri ve çalışanları da eklendi.

Hükümet, 2022 seyir sezonunun başlamasından önce yolcu gemileri için de iki doz aşı şartı koydu.

Zorunlu aşı uygulaması yaklaşık 270 bin kişiyi kapsıyor

Çalışanlar olarak yaklaşık 270 bin kişiyi kapsayan yeni uygulamada, tıbbi ya da dini nedenlerle aşı olamayacak olanlardan, 29 Ekim'e kadar durumlarını üstlerine belgelemeleri istendi.

Yeni uygulama kapsamına girdiği halde aşı olmayan çalışanlar şahsen veya evden çalışıyor olsalar bile işe gidemeyecekler ve idari izne çıkarılarak maaşları kesilecek. Bu kişiler işsizlik sigortası yardımlarında da yararlanamayacak.

Başbakan Trudeau ayrıca, Genelkurmay Başkanı'na verdiği talimatla Kanada Silahlı Kuvvetlerinde tüm pozisyonlardaki çalışanların da iki doz COVID-19 aşısı olmalarını gerektiren bir yönerge yayınlamasını istedi.