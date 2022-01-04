İklim değişikliği alerjilerin seyrini de değiştirdi. Küresel ısınma; kaşınma, hapşırma ve burun akıntısı gibi şikayetlerin günlerce devam etmesine neden oluyor.

ABD'deki Utah Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, uzun süren alerjiye, iklim değişikliğine bağlı polen artışı yol açıyor.

Araştırma ABD ve Kanada'da, 1990 ve 2018 yılları arasında yapılan havadaki polen ölçümlerine dayandırıldı.

Araştırmaya göre havadaki polen miktarı 28 yılda yaklaşık yüzde 21 arttı. En büyük artışlar, ağaçlanmanın en az olduğu ABD'nin Texas ile orta batı eyaletlerinde kaydedildi.

Alerjik nezle 3 hafta uzuyor

Araştırmaya göre küresel ısınma yüksek sıcaklıkları tetikliyor ve bu durum, normalde haziran-temmuz aylarında polen üretmesi gereken bitkilerin, daha erken üretime başlamasına sebep oluyor.

"Polen mevsimi" de 30 yıl öncesine göre daha uzun sürerken martta başlıyor, eylüle kadar devam ediyor. Buna bağlı olarak reaksiyon gösteren bir bünyede, saman nezlesi olarak da bilinen, alerjik nezle 3 hafta uzuyor.

Bilim insanları yoğun polen alerjisinin mevsimsel bir sorundan daha fazlasına yol açabileceği uyarısında bulunurken, kişilerde solunum yolu rahatsızlığı ya da viral enfeksiyonlara neden olabileceğine işaret edildi.

Alerji hayati tehlikeye yol açmasa da kişinin günlük yaşam kalitesi düşüyor.