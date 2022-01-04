Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya yolcuların karantina süresini kısaltacak
[Fotoğraf: Reuters]
Endonezya, COVID-19'un Omicron varyantının görüldüğü ülkelerden gelenler dahil tüm yolcuların karantina süresinin kısaltılacağını duyurdu.
Endonezya Denizcilik Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan, Omicron varyantı tespit edilen ülkelerden gelen turistlere uygulanan 14 günlük karantina süresinin 10 güne indirileceğini, 10 gün karantina süresi olanların da 7 güne düşürüleceğini açıkladı.
Pandjaitan, COVID-19’a karşı herkesin aşı yaptırması ve maske takması uyarısında bulundu.
Bakan Pandjaitan, Omicron varyantının hızla yayılmasına rağmen, ülkenin ilaç ve aşı bakımından 2020 Haziran ayına göre daha iyi durumda olduğunu aktardı.
Etiketler: Endonezya Koronavirüs Tedbirleri
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