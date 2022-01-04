Endonezya Denizcilik Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan, Omicron varyantı tespit edilen ülkelerden gelen turistlere uygulanan 14 günlük karantina süresinin 10 güne indirileceğini, 10 gün karantina süresi olanların da 7 güne düşürüleceğini açıkladı.

Pandjaitan, COVID-19’a karşı herkesin aşı yaptırması ve maske takması uyarısında bulundu.

Bakan Pandjaitan, Omicron varyantının hızla yayılmasına rağmen, ülkenin ilaç ve aşı bakımından 2020 Haziran ayına göre daha iyi durumda olduğunu aktardı.