İddiaya göre Amerikalı oyuncu Keanu Reeves, gönülleri fethedecek bir adım attı.

ABD basını, Reeves'in 1999 yapımı ikonik "The Matrix" filminden elde ettiği gelirin yüzde 70'ini lösemi araştırmaları için bağışladığını yazdı.

Bağışlanan miktar yaklaşık 31 buçuk milyon dolar.

Kardeşi lösemi hastasıydı

Ünlü aktörün kız kardeşi lösemi hastalığıyla mücadele ettiği için Keanu Reeves'in bu konuda hassas olduğu biliniyor.

Reeves kardeşinin tedavisinden sonra da kanser araştırmalarına yardım etmeye devam etti ve kendi kanser fonunu oluşturdu.

Reeves'in bu konuyla gündeme gelmek istemediği gizli kurduğu vakfın çalışmalarının da dikkat çekmeden yürütülmeye çalışıldığı belirtiliyor.