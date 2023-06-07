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Dünya
The Guardian 07.06.2023 07:17

İklim bilimciler: Kuzey Kutbu buzsuz kalacak, artık çok geç

Bilim insanları sera gazı emisyonlarının keskin şekilde azaltılsa bile önümüzdeki bir kaç 10 yıl içinde Kuzey Kutbu'nun buzsuz kalacağını açıkladı, aşırı hava olayları konusunda hazırlık yapılması gerektiğini söyledi.

İklim bilimciler: Kuzey Kutbu buzsuz kalacak, artık çok geç

Analizler, sera gazı emisyonları keskin bir şekilde azaltılsa bile Kuzey Kutbu'nun önümüzdeki yıllarda Eylül ayında buzsuz olacağını gösteriyor.

Çalışma ayrıca, emisyonların yavaşça düşmesi veya artmaya devam etmesi durumunda, ilk buzsuz yazın 2030'larda, yani önceki tahminlerden on yıl önce olabileceğini gösteriyor.

Araştırmaya göre erimenin yüzde 90'ı insan kaynaklı küresel ısınmanın sonucu. Geri kalanını ise doğal faktörler oluşturuyor.

Uydu kayıtları 1979'da başladığından beri, yazın Kuzey Kutbu buzları on yılda yüzde 13 oranında küçüldü ve bu, iklim krizinin en açık işaretlerinden biri.

Arktik deniz buzu, Eylül ayında yaz sonunda yıllık minimum seviyesine ulaşır ve 2021'de rekor seviyedeki ikinci en düşük seviyesine ulaştı.

Çalışma ekibinin bir parçası olan Almanya'daki Hamburg Üniversitesi'nden Prof Dirk Notz, "Maalesef Arktik yaz deniz buzunu kurtarmak için çok geç oldu. Bilim insanları olarak, onlarca yıldır Arktik yaz deniz buzunun kaybı konusunda uyarıda bulunuyoruz. Bu, küresel ısınma nedeniyle kaybedeceğimiz Dünya sisteminin ilk büyük bileşenidir. İnsanlar uyarılarımızı dinlemedi." dedi.

Yeni araştırmaya öncülük eden Güney Kore Pohang Üniversitesi'nden Prof Seung-Ki Min şunları söyledi:

"İnsan toplumu için en önemli etki, şu anda deneyimlediğimiz sıcak hava dalgaları, orman yangınları ve seller gibi aşırı hava koşullarındaki artış olacaktır. CO2 emisyonlarını daha iddialı bir şekilde azaltmamız ve ayrıca daha hızlı Kuzey Kutbu ısınmasına ve bunun insan toplumu ve ekosistemler üzerindeki etkilerine uyum sağlamaya hazırlanmamız gerekiyor.”

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İklim Değişikliği Küresel Isınma Sera Gazı
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