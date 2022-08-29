IKBY'ye bağlı Peşmerge güçleri terör örgütü PKK'nın bölge halkı için tehdit olduğunu açıkladı. Teröristlerin yüzlerce köyün inşasına engel olduğunun altını çizdi.

Terör sebebiyle sınırdaki insanların evlerini terk etmek zorunda kaldıkları aktarıldı. PKK için "baş ağrısı" ifadesi kullanıldı. Terör örgütlerinin bölgedeki yerleşim alanlarının isimlerini değiştirmesine de tepki gösterildi.

Terör örgütü PKK Ezidileri de tehdit ediyor. 8 yıl önce evlerini terk etmek zorunda kalan Ezidiler, geçen yıl imzalanan Sincar Anlaşması'na rağmen evlerine dönemiyor.



Ezidi lider Mir Hazım Tahsin Beg, "Terör örgütü PKK ve Haşdi Şabi Sincar'da bulunduğu sürece bölgede huzur ve güven olmayacak" dedi.

Irak hükümetinin Ezidi mültecilerin taleplerine karşı sessiz kaldığını söyledi.

Bağdat ve Erbil yönetimlerinin geçen yıl imzaladığı, terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını da kapsayan anlaşmanın uygulanmasını talep ettiklerini aktardı.