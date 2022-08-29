ABD'de USA Today gazetesi bir anket yaptı. Katılımcılara, 2024 seçimlerinde başkan adayı olarak kimi görmek istedikleri soruldu.



Ankete göre, 10 cumhuriyetçiden 6'sı eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçimlere katılmasına destek veriyor.



Katılımcıların yüzde 82'si Trump'ın yeniden başkan olabileceğini düşünüyor.



Cumhuriyetçilerin Trump'ı tercih etmesinin sebebi olarak Eski Amerikan başkanının "hedeflerini gerçekleştirmek için tüm imkanları seferber etmesi" gösterildi.



Ankete katılanların yüzde 41'i ise Trump'ın 2024 Başkanlık seçimine katılmasını istemediğini belirtti.



Biden'ın yeniden kazanamayacağı düşünülüyor

2 bin 345 kişinin katıldığı ankette Demokratlara da Biden soruldu.



Demokratların yarısından fazlası ABD Başkanı Joe Biden'ın sandıktan ikinci kez zaferle çıkabileceğini düşünmüyor.



Biden'ın adaylığını destekleyenlerin oranı ise yüzde 44'te kaldı.