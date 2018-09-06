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İdlib'e topçu saldırısı: 1 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Beşşar Esed rejimine bağlı birliklerin İdlib'in güneyine düzenlediği topçu saldırılarında 1 sivil yaşamını yitirdi, 2 sivil yaralandı.

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İdlibe topçu saldırısı: 1 sivil hayatını kaybetti

Suriye'de Beşşar Esed rejimi, sabah saatlerinde İdlib'in Temania, Tuh, Breysa ve Huveyin köylerine topçu saldırısı düzenledi.

Sivil yerleşimleri hedef alan saldırılarda 1 sivil hayatını kaybetti, 2'si yaralandı.

2 gün önce de İdlib'in batısı ve güneybatısına Rus savaş uçaklarının düzenlediği saldırılarda 10 sivil hayatını kaybetmiş, 20 kişi yaralanmıştı.

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolünde bulunan İdlib'in 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmesine karşın rejim ve zaman zaman Rusya, bölgeye hava saldırıları düzenlemeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, idlib, beşşar esed
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