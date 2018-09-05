Suriye'ye dönenler İdlib'de huzur umut ediyor

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan bazı ailelerin İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgelere dönüşü sürüyor. Türkiye üzerinden İdlib'e dönüş yapan aileler, Esed rejiminin olası operasyonuna karşı endişe duyuyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısından İdlib'deki güvenli bölgelere geçiş yapan Suriyeli aileler, Beşşar Esed rejimi ve müttefiklerinin olası operasyonuna karşı tedirgin olduklarını belirterek Türkiye'nin desteğini bekliyor.

31 yaşındaki İdlibli Mahmut Akke, bir an önce İdlib'de huzurun gelmesini istediklerini söyledi. "İdlib bizim son kalemiz." diyen Akke, sonunda sorunlarının duyulmaya başlanmasından dolayı memnun olduklarını aktardı.

Her zaman İdlib halkının yanında olan Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Akke, şöyle devam etti:

"İnşallah Türk askerleri bizi bu bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onların İdlib'e girmesi sorunların kökünden çözülmesine katkı sunacak ve Türkiye'deki Suriyelilerin İdlib'e dönmesine imkan sağlayacaktır. Bizler yaşadığımız son kalemiz İdlib'i çok seviyoruz, Türk askerinin varlığı İdlib'e dönüşleri hızlandırır."

Akke, İdlib'de çatışma ve karmaşanın bitmesi durumunda binlerce kişinin ülkesine göre döneceğini ifade etti.

"Türk askerinin İdlib'de olması huzur getirir"

İdlib'e dönen bir diğer Suriyeli Abdo Mustafa da üç yıldır Türkiye'de adeta kendi evindeymiş gibi yaşadığını belirtti.

Halep'ten gelen birçok kişinin de İdlib'de yaşadığını dile getiren Mustafa, "İdlib benim vatanım, büyüdüğüm topraklar. Halep'ten de birçok insan gelerek güvenli gördükleri İdlib'de yaşamaya devam ediyor. Beşşar Esed rejimi ve müttefiklerinin olası operasyonu felaket olur.'' dedi.

Birçok ailenin İdlib'e dönmek istediğine işaret eden Mustafa, şunları söyledi:

"Huzur beklediğimiz tek yer İdlib kaldı. Bölgede çatışma ve saldırıların olmamasını diliyoruz. Bizler memleketimize dönmek istiyoruz, Recep Tayyip Erdoğan'a bizim yanımızda olduğu için teşekkür ediyoruz. Türk askerinin İdlib'e girmesinin oradaki sorunların tamamen ortadan kalkmasını sağlayacağına inanıyoruz. Bu sayede Türkiye'deki tüm Suriyeliler, yurtlarına dönebilecektir.''

Suriyeli Muhammed El Abdo da İdlib'de barış dolu günlerin gelmesini beklediklerini dile getirdi.

İç savaş yüzünden Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldığını anlatan Abdo, ''Artık İdlib'e dönüyorum. Ailem orada, şu an onları yalnız bırakmak istemiyorum. Sıkıntılı zamanların ortadan kalması için önce dualarımızı sonra Türk halkının desteğini bekliyoruz.'' diye konuştu.

İdlib'in şu an için Suriyelilerin sığındıkları tek liman olduğuna dikkati çeken Abdo, Türk askerinin İdlib'e girmesinin kendilerinin özgürce yaşamasına imkan sağlayacağını kaydetti.

Bu arada bu yıl 30 bini aşkın Suriyeli, Hatay sınırından ülkesine dönüş yaptı.

Kaynak: AA