ABD'den Nikaragua'ya: Suriye ve Venezuela ile aynı yolu izliyor

Nikaragua'da Nisan ayından bu yana en az 300 kişinin ölümüne neden olan öğrenci ve muhaliflerin gösterilerine hükümetin müdahalesi konusunda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) toplantı yapıldı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, "Nikaragua, her geçen gün bilindik bir yola doğru ilerliyor. Bu yol Suriye'nin, Venezuela'nın izlediği yol" dedi.

Nikaragua ve Venezuela devlet başkanları Daniel Ortega ve Nicolas Maduro'yu, "kendi halklarından korkarak yaşayan diktatörler" diye nitelendiren Haley, Nikaragua hükümetinin, halkın özgürlük taleplerine yanıt vererek, "barış ve güvenliği tehdit eden zorbalığı önlemek için" hala fırsatı olduğunu söyledi.

"Nikaragua'daki kutuplaşma daha da kötüleşecek"

Haley'in yorumlarına, Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia'dan tepki geldi.

Nebenzia, ABD'nin Nikaragua'ya karşı yıkıcı politikalarının uzun bir geçmişe dayandığını belirterek, toplantının da yıkıcı dış müdahalenin çirkin ve göze çarpan bir örneği olduğunu söyledi.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi bugünkü tartışmadan sonra, Nikaragua'daki kutuplaşmanın daha da kötüleşeceği uyarısı yaptı.

Nikaragua Devlet Başkanı Ortega da, Haley'e yanıt verdi. Ortega, "Nikaragua halkına yardım etmek, barışa katkıda bulunmak istiyorlarsa yapabilecekleri ve yapmaları gereken en iyi şey, Nikaragua'ya burunlarını sokmamak" dedi.

Nikaragua'da hükümet karşıtı protestolar

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS), Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da Nisan'da başlayan hükümet karşıtı protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını 317, Nikaragua İnsan Hakları Derneği de 448 olarak açıklamıştı.

Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, Nisan'da büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep etmişti.

Uluslararası örgütler, ölümlerle sonuçlanan şiddet olaylarını soruşturmak için Nikaragua'ya davet edilmişti.

Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, en son 16 Haziran'da Katolik Kilisesi'nin arabuluculuğunda başkent Managua'da görüşmüştü.

Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, şiddet olaylarının derhal durdurulması çağrısında bulunulmuştu.

Kaynak: AA