2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı İdlib'de düğümlenmiş durumda.

İdlib, muhaliflerin elinde kalan son bölge.

Kent merkezi ve çevresindeki ilçeler, Esed rejiminin zulmünden kaçanlarla birlikte yaklaşık 4 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor.

Rejim güçleri, Astana Mutabakatı'nı ihlal ederek İdlib'e bomba yağdırıyor.

Düşen her bomba hem Cenevre'de süren anayasa görüşmelerini çıkmaza sokuyor hem de on binlerce kişiyi evlerinden ediyor.

Hastaneler bile hedef alınıyor

Rejim ve destekçilerine ait uçaklar, hastane ve okulları ayrım gözetmeden bombalıyor.

Sadece son 1 haftada yaklaşık 300 bin insan bölgeyi terk etti.

Bombardımanın aynı yoğunlukta devam etmesi durumunda, göç edenlerin sayısının 1,5 milyona çıkmasından endişe ediliyor.

İdlib, tüm dünyanın bakışları arasında son yılların en büyük insani trajedisine doğru sürükleniyor.