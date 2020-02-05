David Cameron'ın koruması silahını uçak tuvaletinde unuttu
Haber Giriş: Kaynak: AA
Eski İngiltere Başbakanı David Cameron’ın yakın korumasının silahını uçak tuvaletinde unuttuğu ortaya çıktı.
[Fotoğraf: AFP]
İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, Cameron’ın koruması, silahını ve eski Başbakan'ın pasaportunu önceki gün New York - Londra seferini yapan uçağın tuvaletinde unuttu.
Silahı ve pasaportu bulan yolcu, bunları İngiliz Havayolları personeline teslim etti.
İngiliz polis teşkilatı Scotland Yard'ın yakın koruma birimine mensup polise ait 9 milimetre çapındaki Glock 17 tipi silahın tuvalette bulunduğu, teşkilattan yapılan açıklamayla da doğrulanırken, unutkan memurun açığa alındığı kaydedildi.
David Cameron, 2010-2016'da başbakanlık görevini yürütmüş, 23 Haziran 2016’da yapılan Avrupa Birliği referandumunda Brexit kararı alınmasının ardından istifa etmişti.
Etiketler: david cameronSon Güncelleme: 5 Şubat 2020 Çarşamba 14:04
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