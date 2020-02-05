ABD Başkanı Trump, ulusa sesleniş mahiyetindeki Birliğin Durumu konuşmasını yaptı. Trump, Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasına başlamadan önce ev sahibi Nancy Pelosi'nin elini sıkmadı. Pelosi de konuşma bitiminde Donald Trump'ın metnini yırttı.

ABD Başkanı Donald Trump, yıllık Birliğin Durumu konuşmasını yaptı.

Konuşma için kürsüye gelen Trump, Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin kendisine uzattığı eli sıkmadı.

Trump, konuşmasında 3 yıl boyunca ekonomi, sağlık, diplomasi, ticaret, ulusal güvenlik, eğitim alanında yaptıklarını anlattı.

Cumhuriyetçi Partili senatör ve vekiller Trump'ın konuşmasını sık sık alkışlarla kesip "4 yıl daha" sloganları attı. Demokrat parti cephesi sessizdi.

Konuşması bitince Pelosi, Trump'ın elini sıkmamasının intikamını alır gibi Trump'ın konuşma metnini yırttı.

Birçok kişi bunu olgun olmayan bir davranış olarak yorumladı.

Nancy Pelosi kimdir?

ABD Kongresi'nin iki kanadından biri olan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi California vekillerinden.

Temsilciler Meclisi Başkanlığına, Demokratların aday gösterdiği Pelosi, 435 üyeli Mecliste yapılan oylamada 219 üyenin oyunu alarak seçildi.

Meclisin 56'ıncı, Temsilciler Meclisinin ise ilk kadın başkanı oldu.