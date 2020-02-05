Yerel basındaki haberlere göre Buhari, örgütün savunmasız ve sivil insanları hedef aldığını belirterek, bazı imam ve papazların saldırılar noktasında birbirlerini suçladığına dikkati çekti ve "Nijerya'da dini bölünme isteyenlere yer yok. Nijeryalılar daha fazla birlik için çabalamalıdır." dedi.

Buhari, "Boko Haram örgütünün kurbanlarının yüzde 90'ı Müslümanlardan oluşuyor. Onlar, Müslüman öğrencilerin okuduğu okullara saldırıyor, camileri hedef alıyor ve imamları öldürüyor." ifadesini kullandı.

2009'dan bu yana 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana yaptığı kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.