Hong Kong Sağlık Departmanı yetkilileri, bu sabah Kai Tak Limanı'na demirleyen The World Dream isimli cruise gemisinde enfeksiyon taraması yapıldığını duyurdu.

Tüm yolcuların tarama kapsamında olduğunu bildiren yetkililer, kimsenin gemiden ayrılmasına izin verilmediğini ifade etti.

The World Dream, daha önce Tayvan'ın Kaohsiung limanına demirlemek istemiş ancak salgın riski nedeniyle bu talep kabul edilmemişti.

Gemi sahibi şirket, 3 kişide koronavirüs belirtilerinin bulunduğunu açıklamıştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Hong Kong'da koronavirüs tedbirleri

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, şimdiye kadar 21 kişide koronavirüse rastlandığı açıklamıştı.

Yerel hükümet, virüsün yayılmasını önlemek için Çin ana karası ile sınır geçiş noktalarının kapatılacağını duyurmuştu.

İlk kez, 12 Aralık 2019'da Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde tespit edilen virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise bugün itibarıyla 491.