Geride bıraktığımız 2019, teknoloji alanında pekçok gelişmenin yaşandığı bir yıl oldu.

Bu gelişmelerle beraber, teknolojinin insan hayatında ne gibi tehlikeler barındırabileceğiyle de yüzleştik.

2020 yılında teknoloji alanında bizi bekleyen gelişmeleri, teknoloji yazarı Özgür Çetin ile konuştuk.

İşte önümüzdeki günlerde tanışacağımız yeni teknoloji trendleri...

5G: İnternetten çok daha fazlası

Özgür Çetin'e göre yeni nesil mobil internet teknolojisi 5G, 2020 yılının en popüler konularından biri olacak.

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke, 5. nesil internet teknolojileri için alt yapı çalışmalarına bu yıl hız kazandıracak.

5G teknolojisi internet hızını artırmanın yanında özellikle kurumsal alanda farklı çözümlerin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

Bu çözümler arasında uzaktan ameliyatlar, bir aracı uzaktan kullanma, gerçek zamanlı kontrolün gerektiği tüm işler yer alıyor.

IoT: Nesnelerin İnterneti

Internet of Things yani Nesnelerin İnterneti, en basit anlatımıyla herhangi bir nesnenin internete erişmesi ve diğer nesnelerle iletişim haline geçmesi anlamına geliyor.

Sabah telefonunuzun alarmı çaldığında kahve makinenizin kahve yapmaya başlaması, buna verilecek örneklerden biri.

2020 yılında nesnelerin interneti hem Türkiye'de hem de dünyada daha popüler hale gelecek.

Akıllı evler, akıllı cihazlar ve birbiriyle haberleşen cihazların sayısının 2020 yılında yaklaşık 26 milyar olacağı tahmin ediliyor.

IoT cihazlarının 5G'nin yaygınlaşmasıyla beraber daha da verimli kullanılmaya başlayacağını söyleyebiliriz.

İnsan beyninden nesnelere

Nesneler arasındaki iletişimi bir adım öteye götürecek bazı çalışmalar da söz konusu.

Yatırımcılarının arasında Elon Musk'ın da bulunduğu yapay zeka şirketi OpenAI, insanlar ve bilgisayar arasında bir veri iletim sistemi geliştirmek için yaptığı çalışmalara 2020 yılında hız kazandıracak.

Söz konusu çalışmalarla, felçli insanların telefon ve bilgisayar gibi cihazları kontrol etmesi amaçlanıyor.

Yapay Zeka

Yapay Zeka 2020 yılında yükselen bir teknoloji trendi olacak ve her yerde karşımıza çıkmaya başlayacak.

Akıllı kişisel asistanlar yaygınlaşırken, her bir ortamda yapay zeka çözümleri hayatımıza entegre olacak.

Amazon, Google ve Microsoft gibi yapay zekayı hali hazırda kullanan şirketler, bu alanda çalışmaya hız verecekler.

Ancak deepfake gibi teknolojilerle yapay zekanın yarattığı tehlikeler de artmaya devam edecek.

Güvenlik ve gizlilik

2020 yılının en önemli trendlerinden biri de Güvenlik ve Gizlilik.

Ülkemizde de faaliyetlerine başlayan KVKK yani Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile bireylerin hakkını koruyacak önemli adımlar atılacak.

Kişisel verilerin gizliliği 2020 yılında da öne çıkarken, özellikle internetteki güvenliğimiz önemli konulardan biri haline gelecek.

Elektrikli ve Otonom Otomobiller

Teknolojideki gelişmelerin en fazla yansıdığı alanlarlan biri de otomotiv olacak. Artık yollarda daha fazla elektrikli ve otonom araçlar görmeye başlayacağız.

Ayrıca sadece otonom değil, sürücüye yardımcı asistanlar artık her araçta standart olarak bulunmaya başlayacak.

Hali hazırda bu teknolojilere sahip olan araçlar ise 2020 yılında daha da ileri seviyede otonom sürüş teknolojilerle donatılacak.

2020 yılına yerli otomobiliyle merhaba diyen Türkiye, 2023 yılından itibaren dünyada ilk kez kullanılacak “Holografik Asistan” teknolojisi ile otomobil dünyasında yeni bir akım başlatacak.

Yerli otomobil, 2 boyutlu ekran teknolojilerinin yerine ilk kez üç boyutlu görüntüleme ve artırılmış gerçekliği getirerek araç içi deneyimini sil baştan şekillendirecek.