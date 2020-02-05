Virüs yayıldıkça ölü sayısı artıyor, kimi ülkelerde insanlar Çinlilerden korkuyla kaçıyor. Kimi ülkelerde ise durum daha tehlikeli boyutlara ulaşıyor.

Peki, Türkiye'de yaşayan Çinliler koronavirüs korkusundan payını nasıl aldı?

Lina Lou 3, Sofia ise 3,5 yıldır Türkiye'de yaşıyor. Koronavirüs gündeme geldikten sonra yolda, kafede ve metroda bazı bakışların değiştiğini hissettiler ancak genel olarak Türk insanının tavrından memnunlar.

[3 yıldır Türkiye'de yaşayan Lina Lou.]

Lina Lou, "Türkler koronavirüsten korkuyor. Bizden biraz uzaklaşsalar da yüzde 80 olarak bize karşı tavır değişmedi. Çin'deki ailemiz için meraklanıyorlar, iyi olup olmadıklarını soruyorlar" diyor.

Genel olarak atmosfer olumlu ise de kimi zaman üzücü olaylar yaşanabiliyor.

Sofia, gittiği bir kafede insanların maske taktığını ve kendisinden uzak durduğunu ifade ediyor.

[3,5 yıldır Türkiye'de yaşayan Sofia.]

Virüsün menşei Wuhan

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde, 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Bugün itibarıyla virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 491.