Togo'da akaryakıt tankeri patladı: 6 kişi hayatını kaybetti
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Anie kentinde akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
[Grafik: TRT Haber]
Başkent Lome'un 187 kilometre kuzeyindeki Anie'de Burkina Faso plakalı bir akaryakıt tankerinin şoförü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Devrilen aracın aniden alev alarak patlaması sonucu, aralarında şoförün de bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, yakındaki bölge hastanelerine kaldırıldı.
Yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattı.
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