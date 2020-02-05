İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada, planın iklim değişikliği ile mücadele planı kapsamında uygulanacağı belirtildi.

Hem elektrik hem de benzinle çalışan hibrit araçların ilk kez yasak kapsamına alınması ise dikkat çekti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kasım 2020'de İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılması planlanan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP26) dün yapılan tanıtım toplantısında, "Bir ülke olarak, bir toplum olarak, bir gezegen olarak, bir tür olarak; harekete geçmemiz gerektiğini biliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İngiliz hükümeti, daha önce ülkede sera gazı emisyonunu 2050 yıl itibarıyla yüzde sıfır seviyesine indirmeyi taahhüt etmişti.