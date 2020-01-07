25’ten fazla kişi hayatını kaybetti.

Tahminen, 500 milyon hayvan öldü.

Avustralya’daki orman yangınlarından söz ediyoruz.

2019’un eylül ayından bu yana orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim alanlarına da sıçrayan yangınlar nedeniyle, bir kıta alev alev yanıyor.

Olağanüstü hal ilan edilen ülkedeki yangınları söndürebilmek için askerler de devrede.

2018'in yıkıcı California yangınları ve Amazon yağmur ormanlarında geçen yıl çıkan yangınlar, dünya gündemine oturmuştu. Ancak şimdi daha ciddi bir durumla karşı karşıyayız.

Yaklaşık 25 milyon nüfuslu Avustralya’daki önlenemeyen orman yangınları sürüyor. Yangınların büyük kısmı kıtanın en eski yerleşim merkezlerinden olan Sydney kentinde. Eylül ayından bu yana devam eden, orman ve çayırlık alanlarda etkili olan, zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınlar 10 milyon hektara yakın alanı küle çevirdi.

Sibirya’da geçen sene çıkan yangınlarda, 6,7 milyon dönümlük alan yanmıştı ancak bu bölgelerin çoğu seyrek nüfusluydu ve can kaybı yoktu.

2018'deki California yangınları da uzun bir sürede söndürülebildi. 100'e yakın kişi hayatını kaybetti. 2 milyon dönüm alan kül oldu.

Amazon yangınları ise ilk etapta en azından azaltılabildi.

Oysa Avustralya’da şu sıralar, yangını daha da körükleyebilecek bir iklim hakim. Önce sıcaklık, itfaiye ekiplerinin işini zorlaştırdı. Kısa süreli serin hava ve yağışlar ise ancak çevreye bir miktar nefes aldırabildi. Bu da rüzgar nedeniyle bir hayli kısa sürüyor.

Komşu ülke Yeni Zelanda’yı da etkileyen devasa orman yangınlarının boyutu, NASA’nın paylaştığı uydu görüntüleriyle daha da net anlaşıldı.

[Fotoğraf: NASA, 2 Ocak]

(Yangınların hangi noktalarda devam ettiğini takip etmek için tıklayın.)

[Avustralya’daki orman yangınlarından etkilenen alanların 3D görselleştirmesi. Anthony Hearsey, 5 Aralık 2019-5 Ocak 2020 tarihleri arasındaki NASA verilerinden yararlanarak hazırladı. Fotoğraf: anthony_hearsey / Instagram]

Orman yangınları, Avustralya’da sık görülüyor ancak yetkililere göre, tahribatı öncekilere göre daha ağır bir hale getiren faktör iklim değişikliği.

Kaynak: NASA, California Orman ve Yangından Korunma Bakanlığı, Rus Federal Orman Ajansı, BBC, AP, AA