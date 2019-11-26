Dünya
California'da yeni orman yangını dalgası26 Kasım 2019 Salı 09:12 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 10:09
California'daki Los Padres Ulusal Ormanı'nda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İtfaiye yetkilileri 2 bin 500 hektarlık alanın küle döndüğünü açıkladı.
ABD'nin California eyaletinde haftalardır süren orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi.
[Fotoğraf: Reuters]
Dün Los Padres Ulusal Ormanı'nda çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek Santa Barbara'ya kadar ilerledi.
[Fotoğraf: Reuters]
İtfaiye yetkilileri, 2 bin 500 hektarlık alanın küle döndüğünü açıkladı.
[Fotoğraf: Reuters]
Bölgenin elektrik sağlayıcısı Southern California Edison, yangınlar nedeniyle 4 bin kişinin hizmet alamayacağını duyurdu.
[Fotoğraf: Reuters]
Kaynak: Reuters
Etiketler: orman yangını California