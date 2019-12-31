Dünya
Avustralya'daki yangının bilançosu havadan görüntülendi31 Aralık 2019 Salı 09:47 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 10:31
Avustralya aylardır orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Ülke genelinde 4 milyon hektardan fazla alan küle döndü. Yüzlerce ev kullanılamaz hale geldi. Bilanço havadan görüntülendi.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler Eyaleti yetkilileri, sabah saatlerinde yaptıkları açıklamada, son çıkan yangınlar nedeniyle birçok evin ve ekin alanının zarar gördüğünü, 3 kişinin de hayatını kaybetmiş olabileceğinden şüphelendiklerini duyurdu.
Alevler 4 milyon hektardan fazla alanı küle çevirdi ve bölgede yaşayanlar tahliye edildi.
Yangınlarda, üçü gönüllü itfaiyeci, 9 kişi hayatını kaybetti.
Başbakan Scott Morrison, yangın söndürme çalışmalarının haftalarca devam edeceğini söyledi.
Kaynak: Reuters
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