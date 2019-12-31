Dünya
İran'da otobüs devrildi: 10 ölü31 Aralık 2019 Salı 09:37 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 09:45
İran'ın Zencan kentinde bir otobüsün devrilmesi sonucu 10 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Zencan-Tebriz kara yolunun 25'inci kilometresinde bir yolcu otobüsü devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi ise yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Yılda yaklaşık 20 bin kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği İran'da, aşırı hız, yorgun araç kullanma ve hatalı sollama kazaların başlıca nedenleri arasında yer alıyor.
Kaynak: AA
Etiketler: otobüs kazası iran zencan