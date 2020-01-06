Nijerya Polis Genel Müfettişi Muhammed Adamu, yaptığı yazılı açıklamada, Süleymani'nin öldürülmesinin ardından ülkede yaşanabilecek şiddet eylemlerine karşı önlem amacıyla güvenlik güçlerinin her bölgeye sevk edildiğini belirtti.

Adamu, "Vatandaşların ve ülkede yaşayan yabancıların özellikle diplomatların ve yabancı misyon temsilcilerin güvenliği için her noktada polis memurları stratejik olarak konuşlandırıldı" dedi.

Nijerya'da Şiiliğin yeri

Yaklaşık 200 milyonluk nüfusuyla Afrika'nın en kalabalık ülkesi olan Nijerya aynı zamanda kıtadaki en yoğun Müslüman nüfusu da ev sahipliği yapıyor.

Nijerya'da çoğunlukla Maliki mezhebine bağlı Sünnilerin oluşturduğu Sufiler, Vehhabi grupların yanı sıra 1980'lerde İran devriminden etkilenen Nijeryalı din adamı İbrahim ez-Zakzaki tarafından yayılan Şiilik de varlık gösteriyor.

Ülkede Şiiliğin yayılması yla Zakzaki'nin liderliğini yaptığı Nijerya İslami Hareketi (IMN), "Nijerya'nın Afrika'da yeni bir İran'a dönüşme" ihtimaline dair endişeleri de artırdı.

Bu endişe, Nijerya ordusunu ve ülke yönetimini, IMN ve liderine karşı sert bir tutum takınmaya yöneltti.

Güvenlik güçleriyle IMN örgütü üyeleri arasında 2014'te başlayan çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Nijerya ordusu, Şiilerin 12 Aralık 2015'te General Tukur Buratai'nin konvoyunun geçişini engellemesi üzerine Zakzaki ve destekçilerini hedef alan bir operasyon düzenlemişti.

Ordu, operasyonda 7, İnsan Hakları İzleme Örgütü ise 300'den fazla kişinin öldüğünü iddia etmiş, IMN de en az 700 üyesinin öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Olaylar sonrası IMN'nin tüm faaliyetleri Temmuz 2019'da yasaklanmıştı.

İranlı komutanın öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı, 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve Mühendis'in yanı sıra İranlı subayların da aralarında bulunduğu 10 kişi ha yatını kaybetmişti.

İran hükümeti nükleer anlaşmadaki taahhütlerin hiçbirine uymayacağını duyururken, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Süleymani'yi öldüren ABD'ye "kesinlikle askeri karşılık vereceklerini" ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Süleymani'nin öldürülmesine karşılık verilmesi durumunda buna yanıtlarının çok büyük olacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA