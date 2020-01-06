Dünya
Polonya'da bakımevinde yangın: 4 ölü06 Ocak 2020 Pazartesi 11:45 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 11:48
Polonya'da bakımevinde çıkan yangında 4 kişinin öldüğü ve 21 kişinin yaralandığı açıklandı.
Ülke basınında çıkan habere göre, itfaiye sözcüsü Marian Hinca, Polonya'nın kuzeyindeki Chojnice kasabasındaki yangında hayatını kaybeden 4 kişinin bakımevi sakini olduğunu ifade etti.
Hinca, yangının, bakımevi çalışanlarından birisinin içtiği sigaradan çıkmış olabileceğini söyledi.
Yangında yaralanan 21 kişinin hastaneye kaldırıldığını vurgulayan Hinca, dumandan etkilenen bir polisi n de tedavi görenler arasında olduğunu kaydetti.
Kaynak: AA