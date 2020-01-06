Rusya'nın doğusundaki Russky Adası'nda pazar günü, balık tutmak için iyi bir gündü.

Ancak sahil şeridine park eden 20'den fazla araç sahibi, buzdan balık yerine araçlarını çıkartmaya çalıştı.

Arabaların park edildiği alandaki buz kırılınca, arabalar 1,5 ila 2 metre derine çöktü.

Araç sahipleri, kurtarma ekiplerinin yardımıyla araçlarını buzdan çıkartmaya çalıştı.

Kaynak: Reuters