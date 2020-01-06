Dünya
Rusya'da buzda balık avı, araç avına dönüştü06 Ocak 2020 Pazartesi 11:31 - Son Güncelleme 06 Ocak 2020 Pazartesi 11:58
Rusya'nın Russky Adası'na balık tutmak için gelenler araçlarını park ettikleri yerin çökmesi sonucu, buzdan balık yerine araçlarını çıkartmaya çalıştı.
Rusya'nın doğusundaki Russky Adası'nda pazar günü, balık tutmak için iyi bir gündü.
Ancak sahil şeridine park eden 20'den fazla araç sahibi, buzdan balık yerine araçlarını çıkartmaya çalıştı.
Arabaların park edildiği alandaki buz kırılınca, arabalar 1,5 ila 2 metre derine çöktü.
Araç sahipleri, kurtarma ekiplerinin yardımıyla araçlarını buzdan çıkartmaya çalıştı.
Kaynak: Reuters