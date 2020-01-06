Yanardağ ve Deprem Bilimi Enstitüsünün açıklamasında, merkez üssü Davao Oriental bölgesi açıkları olan 5,4 büyüklüğündeki depremin, yerin 50 kilometre altında kaydedildiği belirtildi.

Depremde ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı olmadı.

Enstitü, artçı sarsıntıların olabileceği uyarısında bulundu.

Mindanao Adası'nda 29 ve 31 Ekim'de meydana gelen 6,6 ve 6,5 büyüklüğündeki depremlerde 23 kişi hayatını kaybetmi ş, 417 kişi yaralanmıştı.

Adada 6 Aralık'ta gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki depremde de 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA