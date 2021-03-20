Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye televizyonunda yayınlanan habere göre, koalisyon güçleri ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt kenti semalarında Husiler tarafından gönderilen patlayıcı yüklü bir İHA'nın tespit edildiğini açıkladı.

Haberde, İHA'nın koalisyon güçleri tarafından imha edildiği belirtilirken, nereden gönderildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Husiler, Abha Havalimanı'nın hedef alındığını açıkladı

Öte yandan, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'nda askeri bir mevkiyi Kasıf 2 tipi İHA ile hedef aldıklarını söyledi.

Söz konusu askeri mevkinin tam isabetle hedef alındığını belirten Seri, saldırının "koalisyon güçlerinin hava saldırılarına ve Yemen'de devam eden ablukaya" yanıt olarak düzenlendiğini savundu.

Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco 6 İHA ile vuruldu

Seri, dün Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Aramco şirketinin 6 İHA ile hedef alındığını belirtmişti.

Husiler 2014'ten beri bölgede

Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini sık sık hedef alan Husi milislerin son haftalarda İHA'lar ve füzelerle düzenledikleri saldırıların arttığı gözleniyor.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.