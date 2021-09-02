Yemen İnsan Hakları Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Marib'in Rahbe ilçesinde balistik füzeler, insansız hava araçları (İHA) dahil her türlü silahla sivillere karşı saldırılar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırılar nedeniyle bölgedeki vatandaşların evlerini terk etmek zorunda kaldığı, Rahbe ilçesinden son 2 günde yaklaşık 150 ailenin göç ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) ve tüm ilgili uluslararası kurumlara insan haklarının korunması ve Husilerin saldırılarını durdurması için gerekli tedbirleri alma çağrısında bulunuldu.

Husilerin saldırıları son günlerde arttı

Meşru hükümetin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek isteyen Husi milislerin son günlerde bölgedeki saldırılarında artış yaşanıyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.