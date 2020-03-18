Husilerin Sözcüsü Albay Yahya Seri, Sana'da yaptığı basın açıklamasında, Yemen'in kuzeyinde Suudi Arabistan sınırında bulunan Cevf vilayetinin tamamen kontrol altına alındığını söyledi.

Stratejik anlamda önemli bir kazanım elde ettiklerini belirten Seri, "Toplamda 54 saldırı gerçekleştirdik. Bunların 33'ü Suudi Arabistan'ın askeri ve ekonomik merkezlerine yönelik yapıldı." dedi.

Saldırıların zamanı ve hangi noktalara yapıldığına dair ayrıntı vermeyen Seri, saldırıların Suudi Arabistan'da can kaybının yanı sıra özellikle petrol ve doğal gaz sektöründe ciddi hasara yol açtığını iddia etti.

Suudi Arabistan tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.