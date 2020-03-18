Haber Giriş: Kaynak: AA
İngiltere'de 24 saatte 33 kişi daha hayatını kaybetti
İngiltere'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi.
Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 104'e ulaştı.
Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı da 676 artarak 2 bin 526'ya çıktı.
Virüs nedeniyle ölenlerin arasında bir Türk vatandaşının da bulunduğu bildirildi.
Britanya Alevi Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, astım hastası H.G'nin (54) Kovid-19 nedeniyle Londra'da yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Etiketler: İngiltere koronavirüsSon Güncelleme: 18 Mart 2020 Çarşamba 21:08
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