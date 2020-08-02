Husilere bağlı Ensarullah sitesinde yer alan haberde, Husi milisler ile Suudi Arabistan askerleri arasında Necran kentinde 4 saat süren çatışmalar yaşandığı iddia edildi.

Çatışmalarda Suudi askerlerinden onlarca ölü ve yaralı olduğu öne sürülürken, iddialara ilişkin Suudi Arabistan makamlarından henüz açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.