Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt kentinde bulunan üssün iki insansız hava aracı (İHA) ile vurulduğu yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.

Saldırının Kasıf 2 tipi İHA'larla gerçekleştirildiğini duyuran Husilerin Sözcüsü Yahya es-Seri, daha önce Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Aramco şirketinin 6 İHA ile hedef alındığını da söylemişti.

Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini sık sık hedef alan Husi milislerinin son haftalarda İHA'lar ve füzelerle düzenledikleri saldırıların arttığı gözleniyor.