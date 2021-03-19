Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 23:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Husiler, Kral Halid Hava Üssü'ne saldırı düzenlediklerini açıkladı
Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü'nün insansız hava aracıyla hedef alındığını duyurdu.
Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt kentinde bulunan üssün iki insansız hava aracı (İHA) ile vurulduğu yapılan yazılı açıklama ile duyuruldu.
Saldırının Kasıf 2 tipi İHA'larla gerçekleştirildiğini duyuran Husilerin Sözcüsü Yahya es-Seri, daha önce Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Aramco şirketinin 6 İHA ile hedef alındığını da söylemişti.
Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini sık sık hedef alan Husi milislerinin son haftalarda İHA'lar ve füzelerle düzenledikleri saldırıların arttığı gözleniyor.
Etiketler: Suudi Arabistan
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