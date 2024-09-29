Husiler: İsrail Hudeyde limanına saldırdı

Husilere ait "El-Mesire" televizyon kanalının haberine göre, İsrail savaş uçakları, Yemen'in batısındaki Hudeyde kentini hedef aldı.

İsrail ordusu, Hudeyde kentinde bir elektrik santralini bombaladı.

Sosyal medya aktivistlerinin yayınladığı görüntülerde, İsrail saldırısı nedeniyle Hudeyde limanında büyük bir yangın çıktığı görülüyor.

İsrail ordusu saldırıları üstlendi

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, çok sayıda savaş uçağının Ra's İsa ve Hudeyde'de Husilere ait mevkileri hedef aldığı ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının, petrol ticareti için kullanılan Hudeyde limanı ile elektrik santrallerini vurduğu kaydedildi.

Bunun Husilerin, İsrail'i hedef alan saldırılarına verilen bir "yanıt" olduğu ifade edilen açıklamada, hedef alınan limandan Husilerin İran'a ait askeri araç ve malzemeleri naklettiği ileri sürüldü.

İsrail merkezli Kanal 12 televizyonu da İsrail ordusunun Hudeyde limanında petrol tankerlerini hedef aldığını belirterek, limanda çıkan yangının fotoğraflarını yayınladı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de bunun İsrail'in temmuz ayında düzenlediği saldırıdan daha "geniş ve kapsamlı" olduğu vurgulandı.

Husiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD dönüşü sırasında, Tel Aviv’in güneydoğusundaki Ben Gurion Havalimanı'nı balistik füzeyle vurduklarını duyurmuştu.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada da Yemen'den ülkenin ortasına doğru fırlatılan bir füzenin engellendiği ve Tel Aviv'de sirenlerin çalındığını belirterek, bunun İsrailliler arasında paniğe yol açtığı duyurulmuştu.